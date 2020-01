Rocco Commisso ha parlato a fine partita, queste le sue parole:

“Ho avuto paura. A Bologna abbiamo avuto sfortuna. I ragazzi si sono liberati di questa paura, ho visto dei miglioramenti sul gioco, Iachini sta lavorando assai. Ci tengo a fare bene per i tifosi che adorano la Fiorentina. Ho una grande responsabilità. Non si può andare sempre in campo con la paura. Sono arrivato dall’America domandandomi quando mai avremmo vinto la prima volta al Franchi con me in tribuna, non succedeva dal Cittadella ad agosto. Chiesa è sfortunato, ho parlato con lui e gli ho detto che si sbloccherà. Spero sia la svolta, con le grandi facciamo meglio che con le piccole ma servono questo tipo di vittorie.”