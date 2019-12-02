Commisso ha difeso Montella ma non sarà lui l'allenatore viola della prossima stagione
Commisso ha subito detto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Montella è stato da lui difeso dopo la terza sconfitta consecutiva e per ora resta al suo posto ma è ormai chiaro che non...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 11:17
Commisso ha subito detto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Montella è stato da lui difeso dopo la terza sconfitta consecutiva e per ora resta al suo posto ma è ormai chiaro che non sarà lui l'allenatore della prossima stagione. Domani in Coppa Italia Montella deve assolutamente vincere o diventerebbe a quel punto indifendibile una sconfitta con un club di Serie B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.