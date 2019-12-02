Labaro Viola

Commisso ha difeso Montella ma non sarà lui l'allenatore viola della prossima stagione

Commisso ha subito detto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Montella è stato da lui difeso dopo la terza sconfitta consecutiva e per ora resta al suo posto ma è ormai chiaro che non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 11:17
Commisso ha difeso Montella ma non sarà lui l'allenatore viola della prossima stagione - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Commisso
Montella
Condividi

Commisso ha subito detto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Montella è stato da lui difeso dopo la terza sconfitta consecutiva e per ora resta al suo posto ma è ormai chiaro che non sarà lui l'allenatore della prossima stagione. Domani in Coppa Italia Montella deve assolutamente vincere o diventerebbe a quel punto indifendibile una sconfitta con un club di Serie B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok