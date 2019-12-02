Commisso ha difeso Montella ma non sarà lui l'allenatore viola della prossima stagione

Commisso ha subito detto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Montella è stato da lui difeso dopo la terza sconfitta consecutiva e per ora resta al suo posto ma è ormai chiaro che non...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2019 11:17

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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