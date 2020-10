All’ingresso del suo Hotel, il presidente viola Commisso è stato intercettato dai giornalisti di Italia 7. Queste le sue parole:

“La posizione di Iachini è traballante? No, voi esagerate troppo con le critiche. Quando torno in America? Ritorno a New York tra una settimana, la situazione nel mondo a causa del Covid è preoccupante. Spero che la pandemia non rallenti i lavori per il centro sportivo”

