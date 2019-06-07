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Commisso, ecco la strategia per tenere Chiesa. Dalla fascia fino al prolungamento di contratto

Come scrive La Gazzetta dello Sport, convincere Chiesa è il primo grande obiettivo di Rocco Commisso. Il nuovo proprietario proporrà a Enrico e Federico il rinnovo di contratto per un anno con il radd...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2019 12:24
Commisso, ecco la strategia per tenere Chiesa. Dalla fascia fino al prolungamento di contratto - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come scrive La Gazzetta dello Sport, convincere Chiesa è il primo grande obiettivo di Rocco Commisso. Il nuovo proprietario proporrà a Enrico e Federico il rinnovo di contratto per un anno con il raddoppio dello stipendio a quattro milioni. Più una serie di bonus, più la fascia di capitano, più potrebbe anche rilevare i diritti d’immagine del calciatore, garantendo introiti. Inoltre sarà ribadita la volontà di allestire una squadra che possa puntare all’Europa con il gioiello al centro

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