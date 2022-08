Commisso è tornato a Firenze, abbracci con tutti al centro sportivo, da Italiano a Jovic e Milenkovic

Dopo tanti mesi di assenza, Rocco Commisso è tornato a Firenze, il patron della Fiorentina è arrivato in città nella mattinata, dopo un giro in centro si è subito recato al centro sportivo dove ha incontrato la squadra, il tecnico Italiano, lo staff tecnico e la dirigenza, con un bel abbraccio anche per Daniele Pradè. Domenica, in occasione della sfida contro la Cremonese, il patron saluterà i tifosi presenti allo stadio.

