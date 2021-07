Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto sui canali ufficiali del club viola e ha dato il benvenuto al nuovo tecnico, Vincenzo Italiano.

Queste le sue dichiarazioni: Italiano? “Voglio dargli il mio benevento a Vincenzo Italiano. Ieri ho parlato con lui per la prima vola. Adesso è in Sicilia in vacanza ma tra poco tornerà a Firenze per lavorare in vista della nuova stagione. Abbiamo trovato un accordo con la società dello Spezia e siamo rimasti in ottimi rapporti. La trattativa è stata molto difficile però mister Italiano aveva un forte desiderio di venire da noi. Dopo aver deciso di non depositare il contratto di Gattuso abbiamo preso un allenatore che ci aveva molto impressionato. Io ho parlato personalmente con entrambi i fratelli Piatek, sono gente brava e spero che faranno successo qui in Italia. Ognuno ha le sue preferenze però siccome siamo in democrazie la decisone è presa da tutti, questo è sempre accaduto. La scelta di Italiano è stata presa di comune accordo. Abbiamo preso un allenatore giovane, emergente e vincente”.

