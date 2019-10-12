Commisso è più ricco del proprietario del fondo che ha acquistato il Milan
Su La Nazione si parla della classifica pubblicata dalla rivista Forbes dedicata agli americani più ricchi. In vetta c'è Jeff Bezos il fondatore di "Amazon" con un patrimonio di 114 miliardi di dollar...
Su La Nazione si parla della classifica pubblicata dalla rivista Forbes dedicata agli americani più ricchi. In vetta c'è Jeff Bezos il fondatore di "Amazon" con un patrimonio di 114 miliardi di dollari, poi con 106 Bill Gates ed al terzo posto con 80,8 c'è Warren Buffet. Le conoscenze del calcio italiano sono lontane dai primi posti. Il piazzamento migliore l'ha Commisso, proprietario della Fiorentina che si colloca al 131° posto con un patrimonio di 5 miliardi. Al 239° posto c'è Paul Singer, fondatore con un patrimonio da 3,5 miliardi di dollari del fondo d'investimento proprietario del Milan Elliot Management. Duello quindi Fiorentina-Milan vinto a livello societario oltre a quello sul campo.