Commisso sta creando un fronte di alleanza per rifondare il calcio italiano. Secondo il Corriere Fiorentino i tempi non sono ancora quelli giusti ma il presidente viola sta preparando bene il terreno, portare Claudio Lotito dalla sua parte sarebbe come fare scacco matto. Oltre a Roma, Inter, Milan e Bologna potrebbero unirsi anche altri club come Napoli, Torino, Parma, Genoa e Samp.