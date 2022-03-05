Commisso è il grande assente. Con il nuovo Franchi il canone per 99 anni aumenterà
Commisso sarà interessato nella gestione degli spazi commerciali?
Che farà Rocco Commisso una volta che il progetto Franchi sarà svelato e l'operazione pubblica da 150 milioni di euro per rifare lo stadio partirà ufficialmente? Si terrà alla larga o se il progetto vincitore lo convincerà proverà a dialogare magari avventurandosi nella gestione degli spazi commerciali? Palazzo Vecchio è alla finestra. Con il nuovo Franchi è pronto ad aumentare e di molto il canone d'affitto dello stadio. Ci starà a quel punto Commisso, sempre che nel 2026 sia ancora patron viola? Lo scrive Repubblica.
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