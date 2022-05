Commisso e Barone all’inaugurazione della sede della Serie A a New York, grande abbraccio tra i due

La Lega Serie A ha inaugurato oggi la sua nuova sede in America a New York. Al gran gala di apertura, che si è tenuto nella notte italiana, erano presenti in rappresentanza della Fiorentina il presidente Commisso, la sua moglie Catherine e Joe Barone, arrivato in America appositamente per questa occasione. Nelle foto scattate da Viola Nation possiamo vedere il bell’abbraccio tra Rocco e Barone e altre immagini che confermano anche la buona forma di Commisso.

REPUBBLICA CRITICA LA CONFERENZA DI COMMISSO