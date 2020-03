È come un leone in gabbia. Rocco Commisso avrebbe dovuto arrivare a Firenze questa settimana. Con la solita ricca scaletta di appuntamenti già fissata. Invece il presidente della Fiorentina è bloccato a New York. Ma è più che mai operativo. Il magnate americano vive ore e ore attaccato al telefono per parlare con il suo braccio destro Joe Barone, con Iachini e con i giocatori. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.