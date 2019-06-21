Commisso domenica sarà a Firenze, preciserà il ruolo di Antognoni e forse annuncerà anche Batistuta

Rocco Commisso domenica arriverà a Firenze (sarà Magnifico Messere alla finale di Calcio Storico). E sarà lui, infatti, a sciogliere i primi nodi. Sull’organigramma della società e anche sul mercato....

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2019 11:27

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi