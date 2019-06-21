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Commisso domenica sarà a Firenze, preciserà il ruolo di Antognoni e forse annuncerà anche Batistuta

Rocco Commisso domenica arriverà a Firenze (sarà Magnifico Messere alla finale di Calcio Storico). E sarà lui, infatti, a sciogliere i primi nodi. Sull’organigramma della società e anche sul mercato....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 11:27
Commisso domenica sarà a Firenze, preciserà il ruolo di Antognoni e forse annuncerà anche Batistuta - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso domenica arriverà a Firenze (sarà Magnifico Messere alla finale di Calcio Storico). E sarà lui, infatti, a sciogliere i primi nodi. Sull’organigramma della società e anche sul mercato. Certo, per ora siamo ancora nella fase dei sondaggi e delle valutazioni sulla scia del primo incontro operativo di domenica tra Barone, Pradè e Montella. Intanto Mister Rocco chiarirà il ruolo che Antognoni avrà in società ed eventualmente annuncerà quello di Batistuta. Poi parlerà con direttore sportivo per dare l’ok alle prime manovre di mercato.

Corriere fiorentino

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