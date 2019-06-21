Commisso domenica sarà a Firenze, preciserà il ruolo di Antognoni e forse annuncerà anche Batistuta
Rocco Commisso domenica arriverà a Firenze (sarà Magnifico Messere alla finale di Calcio Storico). E sarà lui, infatti, a sciogliere i primi nodi. Sull’organigramma della società e anche sul mercato....
Rocco Commisso domenica arriverà a Firenze (sarà Magnifico Messere alla finale di Calcio Storico). E sarà lui, infatti, a sciogliere i primi nodi. Sull’organigramma della società e anche sul mercato. Certo, per ora siamo ancora nella fase dei sondaggi e delle valutazioni sulla scia del primo incontro operativo di domenica tra Barone, Pradè e Montella. Intanto Mister Rocco chiarirà il ruolo che Antognoni avrà in società ed eventualmente annuncerà quello di Batistuta. Poi parlerà con direttore sportivo per dare l’ok alle prime manovre di mercato.
Corriere fiorentino