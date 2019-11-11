"Commisso deluso, Montella lo aveva consigliato Della Valle, sogna uno come Conte sulla panchina viola"

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, corrispondente a New York e vicino alle questioni di Commisso, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Rocco è rimasto deluso dall’appr...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2019 21:53

Foto dal profilo social della Fiorentina

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