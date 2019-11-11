"Commisso deluso, Montella lo aveva consigliato Della Valle, sogna uno come Conte sulla panchina viola"
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, corrispondente a New York e vicino alle questioni di Commisso, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Rocco è rimasto deluso dall’appr...
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, corrispondente a New York e vicino alle questioni di Commisso, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Rocco è rimasto deluso dall’approccio della squadra. Al momento c’è fiducia su Montella ma c’è tanto da lavorare, quello che non convince è la tenuta mentale della squadra. Il tecnico fu suggerito dai Della Valle al momento dell'acquisto del club anche se non era la prima scelta per la nuova proprietà. Rocco sogna un allenatore come Conte sulla panchina viola. Pradè? Ha l'ultima parola su ogni questione tecnica, è l'esperto viola del settore"