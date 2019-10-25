Commisso da Nardella: “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare per lo stadio”

Il patron della Viola Rocco Commisso è da poco arrivato a Palazzo Vecchio per parlare con il sindaco Nardella del nuovo stadio. “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare”, ha dichiarato ai cr...

Il patron della Viola Rocco Commisso è da poco arrivato a Palazzo Vecchio per parlare con il sindaco Nardella del nuovo stadio. “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare”, ha dichiarato ai cronisti presenti. L’imperativo resta fare fast, fast, fast. Il magnate americano è accompagnato dal braccio destro Joe Barone, dalla moglie Catherine e dal figlio Joseph.