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Commisso da Nardella: “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare per lo stadio”

Il patron della Viola Rocco Commisso è da poco arrivato a Palazzo Vecchio per parlare con il sindaco Nardella del nuovo stadio. “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare”, ha dichiarato ai cr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 18:59
Commisso da Nardella: “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare per lo stadio” - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il patron della Viola Rocco Commisso è da poco arrivato a Palazzo Vecchio per parlare con il sindaco Nardella del nuovo stadio. “Ho dormito un’ora, ma adesso si inizia a lavorare”, ha dichiarato ai cronisti presenti. L’imperativo resta fare fast, fast, fast. Il magnate americano è accompagnato dal braccio destro Joe Barone, dalla moglie Catherine e dal figlio Joseph.

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