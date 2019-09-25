Commisso: "Contro Napoli e Atalanta siamo stati sfortunati, abbiamo una squadra eccezionale. Voglio tornare a Firenze"

Le parole del Presidente Commisso dopo la vittoria sulla Sampdoria:“Prima di tutto mi voglio congratulare con la squadra per questi tre punti e con tutti i tifosi che ci hanno accompagnato in queste 5...

Le parole del Presidente Commisso dopo la vittoria sulla Sampdoria:

“Prima di tutto mi voglio congratulare con la squadra per questi tre punti e con tutti i tifosi che ci hanno accompagnato in queste 5 gare, supportando nel bene e nel male la squadra. Sono fenomenali, eccezionali: gli voglio bene.

Tutto lo staff è molto contento dei nostri tifosi.

Parlando delle critiche ricevute finora dalla squadra, voglio ricordare a tutti che la Fiorentina ha anche avuto un po’ di sfortuna, in particolare nelle gare contro Napoli e Atalanta.

Pradè ha fatto un buonissimo lavoro con Barone e tutto questo si vede nel campo. Non è un caso che Ribery, che lo hanno portato loro, e Chiesa, che ho voluto tenere sin dall’inizio, sono stati decisivi questa sera.

Sono contentissimo del lavoro che sta facendo tutto lo staff, da Pradè a Barone fino a Antognoni e non solo. Da ora in avanti sono sicuro che possiamo solo crescere. Chiedo a tutti di accompagnare la squadra in questo percorso che è difficile, ma siamo in crescita.

Stasera stavo per avere un attacco di cuore: voglio tornare a Firenze a guardare la gara dal vivo. Guardarla in TV è più faticoso che stare lì al Franchi"