Commisso: "Ci mancano i tifosi, i fiorentini sono i numeri uno e non averli è un peccato per tutti"
Rocco Commisso ha parlato negli spogliatoi dello stadio Franchi dopo la partita contro l'Inter. Il patron viola è tornato a Firenze dagli USA
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2021 19:23
Rocco Commisso ha parlato dopo la sconfitta ai supplementari contro l'Inter, queste le parole del numero uno viola ai microfoni della Fiorentina: "Mi mancava molto sia lo stadio che la squadra, sono tornato per stare vicino alla squadra. Un peccato che i tifosi non possano aiutare i ragazzi, i tifosi sono i numeri uno e ci mancano tanto e di sicuro mancano tanto anche alla squadra"
LE PAGELLE DELLA SQUADRA VIOLA
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