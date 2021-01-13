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Commisso: "Ci mancano i tifosi, i fiorentini sono i numeri uno e non averli è un peccato per tutti"

Rocco Commisso ha parlato negli spogliatoi dello stadio Franchi dopo la partita contro l'Inter. Il patron viola è tornato a Firenze dagli USA

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2021 19:23
Commisso: "Ci mancano i tifosi, i fiorentini sono i numeri uno e non averli è un peccato per tutti" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Foto presa dai canali social della Fiorentina

Rocco Commisso ha parlato dopo la sconfitta ai supplementari contro l'Inter, queste le parole del numero uno viola ai microfoni della Fiorentina: "Mi mancava molto sia lo stadio che la squadra, sono tornato per stare vicino alla squadra. Un peccato che i tifosi non possano aiutare i ragazzi, i tifosi sono i numeri uno e ci mancano tanto e di sicuro mancano tanto anche alla squadra"

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