Commisso: "Ci mancano i tifosi, i fiorentini sono i numeri uno e non averli è un peccato per tutti"

Rocco Commisso ha parlato negli spogliatoi dello stadio Franchi dopo la partita contro l'Inter. Il patron viola è tornato a Firenze dagli USA

Foto presa dai canali social della Fiorentina

Rocco Commisso ha parlato dopo la sconfitta ai supplementari contro l'Inter, queste le parole del numero uno viola ai microfoni della Fiorentina: "Mi mancava molto sia lo stadio che la squadra, sono tornato per stare vicino alla squadra. Un peccato che i tifosi non possano aiutare i ragazzi, i tifosi sono i numeri uno e ci mancano tanto e di sicuro mancano tanto anche alla squadra"

LE PAGELLE DELLA SQUADRA VIOLA

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