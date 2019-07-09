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Commisso: "Chiesa rimane, voglio regalare la maglia della Fiorentina a chi nasce a Firenze"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto a Radio SiriusXM, nota emittente di New York, per parlare anche della Fiorentina:"Chiesa rimane con la Fiorentina per almeno un altro anno, a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 18:13
Commisso: "Chiesa rimane, voglio regalare la maglia della Fiorentina a chi nasce a Firenze" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto a Radio SiriusXM, nota emittente di New York, per parlare anche della Fiorentina:

"Chiesa rimane con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualche contratto o altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Mi è stato assicurato che non c'era nessun accordo con la precedente proprietà.

Sto pensando di regalare a ogni bambino nato a Firenze una maglietta della Fiorentina da consegnare al babbo e alla mamma.

I club di Premier in media generano 250 milioni di euro di ricavi. La Fiorentina meno di 100. Dobbiamo aumentarli, portare il brand in tutto il mondo, ma per farlo bisogna giocare in Europa League e Champions. Aspetto in Usa per il torneo Chiesa, Milenkovic e Pezzella."

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