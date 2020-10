Commisso: “Chiesa l’ho trattato come un figlio, lui non si é comportato bene. Chiudiamola qua”

All’interno delle pagine del La Nazione Commisso torna a parlare dell’addio di Federico Chiesa: “Io Chiesa l’ho chiamato durante il lockdown, a Chicago sono andato a incontrarlo per la prima volta ed è stato con me nella suite: io l’ho trattato come un figlio e lui nei miei confronti, della mia famiglia, dei lavoratori, non ha fatto la cosa giusta. E’ un ragazzo, quindi lasciamo stare questo argomento, ok?”.

