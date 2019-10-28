Commisso: "Chiesa adesso deve fare delle scelte. Su Castrovilli non capisco i tifosi, ecco perchè"

Commisso a Radio Rai si è concentrato anche su alcuni singoli: "Chiesa? L’ho detto fin dal primo giorno, resterà almeno un anno e poi si vedrà. Anche lui adesso deve fare delle scelte. Non abbiamo par...

Commisso a Radio Rai si è concentrato anche su alcuni singoli: "Chiesa? L’ho detto fin dal primo giorno, resterà almeno un anno e poi si vedrà. Anche lui adesso deve fare delle scelte. Non abbiamo parlato del futuro ma è sereno e sorridente. Dopo la partita era un po’ acciaccato, non è in buone condizioni fisiche. Castrovilli? Ha appena rinnovato il contratto. Qua si rispettano i contratti, lasciatemi almeno un giorno prima di prendere un’altra decisione. Non capisco i tifosi nel mondo del calcio: quando si fa un contratto si onora. Noi speriamo di tenere Castrovilli a lungo".