Commisso carica la sua Fiorentina: pranzo con la squadra per incitarla in vista della Cremonese

Ore di attesa per la Fiorentina in vista della sfida di questa sera con la Cremonese, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Oggi il Presidente Commisso ha pranzato con squadra e staff prima della partita. Ha salutato tutti e incitato i ragazzi per la partita di questa sera, alla quale sarà presente con la moglie Catherine.

