Fuori il centro sportivo della Fiorentina ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, queste le sue parole: “Abbiamo preso Cutrone, Duncan, Kouame e Igor e infine Amrabat, su di lui E su stiamo aspettando gli ultimi dettagli per l’ufficialità. In sette mesi siamo a 300 milioni spesi dopo questo mercato. La Fiorentina viene prima della Mediacom. Non credo ci saranno altri acquisti, stiamo lavorando alle cessioni. Voglio giocatori che aiutino e che non siano pronti per sei mesi ma per il futuro. Sono molto contento perché a luglio saremo già una squadra. Abbiamo fatti passi grandi in avanti. Sarò allo Stadium per la partita contro la Juventus, non giocheranno Milenkovic, Caceres e Castrovilli, speriamo bene”