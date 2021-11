Rocco Commisso oggi pomeriggio sarà sugli spalti dello Stadio Castellani a tifare viola, per la gioia di tutta la squadra. Commisso sta bruciando le tappe per atterrare in Italia in tempo utile per assistere alla trasferta di Empoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

