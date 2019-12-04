Commisso anticipa: "A Torino rientra Chiesa e forse anche Ribery ce la farà.."

Rocco Commisso al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro il Cittadella, ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa viola, anticipando qualche novità per la trasferta di...

Rocco Commisso al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro il Cittadella, ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa viola, anticipando qualche novità per la trasferta di domenica a Torino:

"La squadra aveva tanti assenti per gli infortuni, andiamo avanti con lo spirito giusto, le cose migliori devono ancora arrivare. Abbiamo due giocatori importantissimi che potrebbero ritornare già domenica, Chiesa ce la farà ma forse anche Ribery e Pezzella: vediamo. Siamo tutti insieme adesso, si soffre e si gioisce come una famiglia, assieme ovviamente all’allenatore".