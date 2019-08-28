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Commisso a Palazzo Vecchio: "Nuovo stadio? Ne stiamo parlando, serve tempo. Quanto c'è voluto per fare Firenze?"

Rocco Commisso ha incontrato oggi il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per parlare del nuovo stadio viola. Ecco le parole rilasciate dal patron della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Siamo q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 17:35
Commisso a Palazzo Vecchio: "Nuovo stadio? Ne stiamo parlando, serve tempo. Quanto c'è voluto per fare Firenze?" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso ha incontrato oggi il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per parlare del nuovo stadio viola. Ecco le parole rilasciate dal patron della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Siamo qui per parlare dello stadio nuovo con il sindaco. Ci vorrà il suo tempo, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Quanto tempo è servito per fare Firenze?".

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