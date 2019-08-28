Commisso a Palazzo Vecchio: "Nuovo stadio? Ne stiamo parlando, serve tempo. Quanto c'è voluto per fare Firenze?"

Rocco Commisso ha incontrato oggi il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per parlare del nuovo stadio viola. Ecco le parole rilasciate dal patron della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Siamo q...

Rocco Commisso ha incontrato oggi il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per parlare del nuovo stadio viola. Ecco le parole rilasciate dal patron della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Siamo qui per parlare dello stadio nuovo con il sindaco. Ci vorrà il suo tempo, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Quanto tempo è servito per fare Firenze?".