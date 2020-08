Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Maurizio Sarri. In molti si stanno chiedendo come sarà la nuova Juve. Per quanto riguarda i nuovi acquisti i bianconeri non mollano Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, la Roma però vorrebbe blindare quest’ultimo almeno per un anno. La Juventus cerca comunque un attaccante di peso da affiancare a CR7. Il primo obiettivo? Zapata dell’Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

