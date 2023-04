Come ogni anno, si ripete il ritornello: fastidio muscolare per Berardi prima della Juventus. Non giocherà

Anno nuovo, storia vecchia. Come quasi ogni stagione ed a quasi ogni scontro tra Sassuolo e Juventus, Domenico Berardi non sarà della gara contro i bianconeri. Il giocatore neroverde ha accusato il solito fastidio muscolare, che arriva puntuale molto spesso prima della sfida contro la Juventus, e dunque non sarà della gara. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Mimmo Berardi ha avuto un nuovo infortunio. L’attaccante italiano avrebbe accusato un problema all’adduttore. In totale Berardi ha saltato ben 7 volte la gara contro la Juventus scatenando l’ironia social che ormai su questa vicenda è tutt’altro che impreparata. Chissà se si tratta di una semplice coincidenza oppure dietro c’è qualcosa che sfugge.

LE PAROLE DI TARE