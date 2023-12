Colui che sta rendendo possibile ciò che sarebbe stato impossibile per la Fiorentina in questi anni. Auguri Italiano

Colui che ha preso una squadra che lottava per la salvezza e ci ha portati a lottare per l’Europa.

Colui che ci ha portati a giocare due finali, mai successo nella storia della Fiorentina.

Colui che ci ha fatto battere tutte le grandi ed ha reso normale il fatto che ormai, le grandi, quando ci incontrano, sono costrette a giocare in difesa e pensare solo a chiudersi.

Colui che ha trasformato giocatori normali in giocatori da Europa.

Colui che ha ridato entusiasmo a questo popolo di innamorati pazzi.

Colui che non parla per prendere applausi, non offende nessuno, non si attacca agli arbitri o al meteo, parla solo di calcio, pensa solo a come vincere le partite. Entra la mattina al Viola Park ed esce la sera.

Colui che ha fatto sembrar normale la cessione del miglior giocatore della squadra a gennaio riuscendo a trarre comunque il meglio dalla squadra.

Colui che non ha bisogno di fare il paraculo per avere consensi o applausi dalla gente.

Colui che ci ha fatto ridurre il gap con le grandi grazie al gioco e non a grandi acquisti.

Colui che ci fa pensare di poter far risultato in ogni stadio e contro qualunque avversario.

Colui che ci sta facendo lottare contro squadre più forti che hanno monte ingaggi più alti, senza rendercene conto e sembrare quasi come se fossimo alla pari

Colui, che ci invidia tutta Italia.

Colui che sta rendendo possibile, l’impossibile.

🎂 Buon compleanno mister, lunga vita a te nel regno di Firenze 💜

CONDOTTIERO ⚔️

IL PRONOSTICO DI MONTOLIVO CHE NON È PIACIUTO AI TIFOSI DELLA FIORENTINA