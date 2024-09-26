Colpani: “Palladino? Decisivo. Non sono ancora al 100%. Bomber? No ma mi piace far gol”

Ricordo bene le telefonate di Palladino dopo che aveva firmato per la Fiorentina

Andrea Colpani, calciatore della Fiorentina, si è raccontato a La Nazione: "Aver scelto la maglia viola e la cosa più bella che avrei potuto fare. Ricordo bene le telefonate dell'allenatore dopo che aveva firmato per la Fiorentina. Ero in ritiro con il Monza, mi chiamava e mi diceva: Andrea, ti aspetto qui, a Firenze, per continuare insieme quello che di buono abbiamo fatto a Monza.

Primo, contro la Lazio, se siete stati attenti ho giocato mi sembra 85 minuti o giù di lì. Secondo. Sono arrivato a Firenze con una preparazione ridotta rispetto ai compagni, ma sto arrivando al 100 per cento e quindi… "Bomber no, ma fare gol mi piace. Nella stagione in cui non ero titolare ho segnato quattro reti. L'anno scorso che ho giocato praticamente sempre ho fatto 8 gol e 4 assist".

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