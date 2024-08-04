Colpani oggi farà il suo esordio con la maglia della Fiorentina nell'amichevole con il Montpellier

Campionato ormai alle porte, la Fiorentina mette benzina nel motore

La Fiorentina mette benzina nel motore in vista di un campionato ormai alle porte. Stasera contro il Montpellier è in programma la sesta amichevole del pre-campionato, nella speranza di vedere anche qualche buon risultato oltre alla prova in campo a meno di due settimane dallo start. La grande novità sarà Andrea Colpani, che farà il suo esordio a tutti gli effetti con la nuova maglia. Finora, anche nella tournée inglese, ha soltanto partecipato agli allenamenti senza giocare e il test di oggi servirà anche per vagliare del tutto la condizione fisica dopo l'ultimo affaticamento. Anche per Quarta sarà tempo di riprove importanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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