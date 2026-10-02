Colombo rischia il forfait contro la Fiorentina? Va ko per un infortunio alla caviglia sinistra

Le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni

Brutte notizie per mister Daniele De Rossi. Lorenzo Colombo ha subìto un infortunio nel corso dell'amichevole odierna contro il Rapid Bucarest. L'attaccante avrebbe avuto la peggio nel contrasto con l'avversario Kramer, ruzzolando a terra e richiamando subito l'attenzione della panchina. Assistito dallo staff medico, è stato costretto al cambio.

Stando alla dinamica del contrasto, per Colombo si tratterebbe di un problema alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, in attesa di capire se sarà o meno a rischio per la gara della ripresa contro la Fiorentina di Vanoli. Lo riporta Fantacalcio.it.