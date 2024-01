Colloquio tra Italiano e Nico Gonzalez, l’argentino dovrebbe giocare titolare contro l’Inter. Ha 60 minuti nelle gambe

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ieri c’è stato un faccia a faccia tra Vincenzo Italiano e Nico Gonzalez, l’obiettivo è stato decidere di comune accordo di schierare il numero 10 dal primo minuto contro l’Inter. La condizione non è ancora ottimale, l’argentino ha 60 minuti nelle gambe e dovrebbe dunque partire dal primo minuto prima di essere sostituito. Nico Gonzalez si è infortunato nella gara di Conference League contro il Ferencvaros il 14 dicembre e adesso è guarito e pronto per scendere in campo anche se naturalmente dovrà recuperare la giusta condizione fisica. Si è allenato per la prima volta con il gruppo alla vigilia della gara contro il Napoli in Supercoppa, dunque oltre 10 giorni fa.

LE PAROLE DI ITALIANO PRIMA DELL’INTER