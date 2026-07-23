Colasanto: "Fossi la Fiorentina prenderei subito Soulè, è forte. Mastantuono però fa un altra cosa"

L'agente Fifa e intermediario di mercato, Filippo Colasanto ha parlato al Pentasport del mercato della Fiorentina sul versante argentino, analizzando i vari profili

Ecco le parole di Filippo Colasanto al Pentasport: "Dopo la sofferenza della scorsa stagione, l'ambiente si merita quello che sta facendo la Fiorentina. L'allenatore è bravo e gli auguro di fare una stagione spettacolare, il direttore ha fatto colpi intelligenti.

Soulè quando lo prese la Roma dissi che i giallorossi avevano fatto il miglior colpo degli ultimi quindici anni. Credo che abbia subito però un pò di fretta e pressione, il prezzo era stato alto e aveva bisogno di dimostrare. Se fossi la Fiorentina farei di tutto per prenderlo è un campione.

Mastantuono in prospettiva è più forte di Soulè, il Real Madrid lo dà in prestito secco e pagherà anche parte dello stipendio, io lo prenderei subito, è uno che fa fare il salto di qualità. E' un giocatore che non ha niente a che vedere con Soulè, fa un'altra cosa, con tutto il rispetto".