Cois: "Mi è dispiaciuto per Paolo, quando arrivò era preoccupato perché la squadra era a pezzi"
L'ex giocatore viola ha parlato dell'ex mister gigliato
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 14:29
A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Sandro Cois per parlare di Fiorentina: "Grosso farà bene, ne parlano benissimo ed è il profilo giusto per ripartire. Credo che in futuro sarà uno dei migliori in Italia."
Su Atta: "Gran colpo, ha fisico e tecnica, finalmente è stato preso un giocatore che ha queste caratteristiche perché sono anni che non lo aveva."
Su Vanoli: "Mi è dispiaciuto che non sia stato confermato perchè è un buon allenatore e un amico. Ha fatto un gran lavoro, all'inizio era preoccupato perchè aveva una squadra demoralizzata poi l'ha salvata."