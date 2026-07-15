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Cois: "Mi è dispiaciuto per Paolo, quando arrivò era preoccupato perché la squadra era a pezzi"

L'ex giocatore viola ha parlato dell'ex mister gigliato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 14:29
Cois: "Mi è dispiaciuto per Paolo, quando arrivò era preoccupato perché la squadra era a pezzi" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Grosso
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A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Sandro Cois per parlare di Fiorentina: "Grosso farà bene, ne parlano benissimo ed è il profilo giusto per ripartire. Credo che in futuro sarà uno dei migliori in Italia."

Su Atta: "Gran colpo, ha fisico e tecnica, finalmente è stato preso un giocatore che ha queste caratteristiche perché sono anni che non lo aveva."

Su Vanoli: "Mi è dispiaciuto che non sia stato confermato perchè è un buon allenatore e un amico. Ha fatto un gran lavoro, all'inizio era preoccupato perchè aveva una squadra demoralizzata poi l'ha salvata."

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