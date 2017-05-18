Cognigni: "Vogliamo che Bernardeschi rimanga con noi per tanto tempo. Spero che accetti la nostra offerta"
Le regole del calcio di oggi vedono le società vittime delle scelte dei calciatori. Dipende tutto da Bernardeschi" così Cognigni ai tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2017 10:45
Nella serata di ieri è andato in scena l'incontro tra alcuni rappresentanti dei Viola Club e alcuni dirigenti della Fiorentina, queste le parole di Mario Cognigni riportate da Radio Bruno:
"Per quanto riguarda Bernardeschi posso dire che è nato con noi e vorremmo che rimanesse per tantissimo tempo. Purtroppo le regole del calcio vedono le società soccombenti per le scelte dei giocatori, riteniamo che sia un prodotto nostro e ci auguriamo che accetti a braccia aperte e convinto delle nostre proposte”.