Cognigni: “I tifosi viola possono stare tranquilli, siamo competitivi per la stagione. In Europa League…”

Alla partenza per la Grecia che vedrà l’esordio in Europa League per la squadra di Paulo Sousa, ha parlato il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, queste le sue parole alla stampa: “Obiettivo europeo? Vogliamo disputare l’Europa League in linea con le nostre aspettative, ovvero arrivare piu in fondo possibile. Trasferta così impegnativa? Abbiamo visto l’anno scorso che tutte le gare sono difficili e che ci sono sempre delle difficoltà in ogni partita, ho visto i ragazzi e sono adeguatamente preparati, per questo motivo i nostri tifosi non devono preoccuparsi, la squadra è competitiva sia per questa partita sia per tutta la stagione che ci aspetta”