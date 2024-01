Cm.com scrive: “La Fiorentina vuole Belotti e offre in cambio Ikonè o Brekalo. La Roma chiede Biraghi”

Più Andrea Belotti che Renato Sanches. Il borsino delle cessioni della Roma oggi vede in pole position il Gallo tra i possibili partenti per sbloccare l’arrivo di un esterno alla corte del neo-allenatore Daniele De Rossi. La Fiorentina non sarebbe più convinta di Mbala Nzola tanto che la sua posizione all’interno della formazione di Vincenzo Italiano non è più così solida e sta cercando un centravanti da inserire in rosa.

Il direttore sportivo Pradè starebbe già cercando delle occasioni sul mercato e una di queste è rappresentata proprio dall’ex-capitano del Torino che, dopo un buon inizio di stagione (doppietta all’esordio), ha perso terreno nelle gerarchie offensive della Roma e che a breve vedrà pure il ritorno di Azmoun a complicare ulteriormente le cose nonostante il bel rapporto tra Belotti e De Rossi. Il Gallo ha rifiutato un paio di destinazioni minori nel recente passato, molto cambierebbe se dovesse bussare alla sua porta la Fiorentina.

Come detto alla Roma mancano gli esterni: sia uno basso che uno alto in caso dovesse essere confermato il modulo a 4 di De Rossi. I Viola mettono sul piatto uno tra Ikonè e Brekalo con il primo fortemente spinto da Barone e Pradé ma su cui ci sono dubbi per l’apporto in zona gol. Alla Roma non dispiacerebbe Cristiano Biraghi che, così come il Gallo, ha il contratto in scadenza nel 2025. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Di certo al nuovo tecnico non occorre più un difensore, visto il vicino ritorno di Smalling, Kumbulla e Ndicka (a fine coppa d’Africa) e la possibilità di giocare appunto con solo due centrali. Diversa la situazione sulle fasce: a sinistra Spinazzola ha frequenti problemi fisici e Zalewski non convince basso e sarà usato in avanti e a destra Dybala non sembra trovarsi nella migliore posizione possibile.

