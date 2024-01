Lotito duro: “La Roma doveva già essere fallita”. Il club giallorosso ha un debito di 436 milioni

Claudio Lotito non ha dubbi: “La Roma doveva essere già fallita”. Il virgolettato è stato intercettato dai microfoni di Adnkronos oggi pomeriggio, dopo il congresso di partito di Forza Italia che si è tenuto all’Hotel Ergife, a Roma. Il presidente della Lazio e Senatore del parlamento italiano era a colloquio con il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, tifoso romanista. I due parlavano della situazione attuale del club dei Friedkin. Secondo il patron biancoceleste il problema “non è che gli americani non mettono i soldi, è che non li trasformano in capitale”.

La Roma ha fatto registrare nell’ultimo bilancio, chiuso il 30 giugno 2023, un saldo negativo da -436,4 milioni di euro. La proprietà statunitense, da quando ha rilevato il club da James Pallotta ha già sostenuto spese complessive per la gestione e di aumenti di capitale per un miliardo di euro. E alle casse societarie di sicuro il recente esonero di Mourinho non farà bene, considerando gli emolumenti che, al netto di eventuali prossimi accordi per la rescissione anticipata, devono essere garantiti comunque al tecnico portoghese. Da un punto di vista tecnico invece la scelta è stata giusta secondo Lotito, che nello stesso colloquio con il collega senatore ha anche scambiato qualche battuta sull’arrivo di De Rossi al posto dello Special One: “Una scelta intelligente, ha ricompattato l’ambiente. In passato è stato un punto di riferimento”. Non è invece d’accordo con questa visione proprio Gasparri, secondo cui si è trattato solo di una scelta per i tifosi e non per il bene della squadra.