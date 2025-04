Cm.com scrive: “Il Milan ha avviato i primi contratti con l’agente di Comuzzo in vista dell’estate”

In attesa di definire la scelta su chi assumerà la carica di nuovo direttore sportivo, il Milan sta già preparando una lista di potenziali obiettivi da valutare internamente nelle prossime settimane. Un nome su tutti: Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina (classe 2005).

CONTATTO – Geoffrey Moncada ha già avviato i primi contatti esplorativi con l’agente di Comuzzo in vista della prossima estate. Il Milan vuole puntare a un paio di colpi italiani, Pietro piace e potrebbe prendere il posto in rosa di uno tra Tomori o Thiaw, entrambi dichiarati cedibili e con diverse richieste sul mercato. Da capire quella che sarà la posizione della Fiorentina, che a gennaio rifiutò una proposta da oltre 30 milioni di euro del Napoli per il promettente difensore centrale cresciuto nel settore giovanile viola.

Sotto traccia il Milan sta valutando anche un’opzione molto intrigante: Federico Chiesa. Al momento si tratta solo di un’idea, ma attenzione ai possibili sviluppi. L’attaccante del Liverpool piace molto a Geoffrey Moncada, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Fali Ramadani. Lo scrive Calciomercato.com