Cm.com: “Palladino in pole su Aquilani per la panchina della Fiorentina, Italiano tra Lazio e Bologna”

La Fiorentina avanza nella pista che porta a Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è in trattativa con i dirigenti viola, che lavorano sulla base di un contratto biennale fino a giugno 2026. Promosso dalla Primavera alla panchina del Monza nel settembre del 2022, Palladino ha guidato la squadra brianzola prima all’undiceIn caso di addio a Palladino, Adriano Galliani valuta le candidature di Marco Baroni (Verona, cercato anche dal Cagliari per il dopo Ranieri), Alessandro Nesta (Reggiana), Andrea Pirlo (Sampdoria) e Alessio Dionisi (ex Sassuolo). simo e poi al dodicesimo posto in Serie A con un bilancio di 26 vittorie, 21 pareggi e 26 sconfitte in 73 partite con 89 gol segnati e 95 subiti. Palladino è in pole position su Alberto Aquilani (ex tecnico della Primavera viola e in questa stagione al Pisa in Serie B) per raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano, sulla panchina della Fiorentina nelle ultime tre stagioni con altrettanti finali (perse) nelle coppe: Italia contro l’Inter, Conference League contro West Ham a Praga e Olympiacos ad Atene. Domenica 2 giugno, nel recupero di campionato sul campo dell’Atalanta, sarà per l’ultima volta alla guida della squadra, che lascia ancora in Conference League grazie all’ottavo posto in classifica. taliano è la prima scelta del Bologna per il dopo Thiago Motta, che ha deciso di accettare l’offerta della Juventus in seguito alla qualificazione in Champions League. Una strada già segnata, che potrebbe prendere un’altra deviazione soltanto nel caso in cui il croato Igor Tudor dovesse rompere con la Lazio. In tal caso il presidente Claudio Lotito potrebbe effettuare un tentativo per cercare di inserirsi: se dovesse riuscirci, a quel punto il Bologna potrebbe tornare sulle tracce dell’ex allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che nel frattempo ha ricevuto un’offerta dal Panathinaikos in Grecia. Lo scrive Calciomercato.com

