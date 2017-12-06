Cm.com: la Roma passa il turno e ora punta a Badelj, il Milan resta defilato
La Fiorentina non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che è in scadenza a fine stagione e Milan Badelj si sta guardando attorno. Con il passaggio agli ottavi di Champions League, tuttavia, il...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 13:18
La Fiorentina non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che è in scadenza a fine stagione e Milan Badelj si sta guardando attorno. Con il passaggio agli ottavi di Champions League, tuttavia, il croato è molto più vicino alla Roma che non al Milan, entrambe intenzionate ad acquistarlo a gennaio.
Fonte: calciomercato.com