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Cm.com: la Roma passa il turno e ora punta a Badelj, il Milan resta defilato

La Fiorentina non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che è in scadenza a fine stagione e Milan Badelj si sta guardando attorno. Con il passaggio agli ottavi di Champions League, tuttavia, il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 13:18
Cm.com: la Roma passa il turno e ora punta a Badelj, il Milan resta defilato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj Lo Faso
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La Fiorentina non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che è in scadenza a fine stagione e Milan Badelj si sta guardando attorno. Con il passaggio agli ottavi di Champions League, tuttavia, il croato è molto più vicino alla Roma che non al Milan, entrambe intenzionate ad acquistarlo a gennaio.

Fonte: calciomercato.com

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