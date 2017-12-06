Cm.com: la Roma passa il turno e ora punta a Badelj, il Milan resta defilato

La Fiorentina non ha intenzione di rinnovare il suo contratto che è in scadenza a fine stagione e Milan Badelj si sta guardando attorno. Con il passaggio agli ottavi di Champions League, tuttavia, il...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2017 13:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj Lo Faso

Condividi