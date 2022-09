Cm.com, la Juventus mette nel mirino Igor: i bianconeri tenteranno l’assalto a gennaio

La Juventus torna a pensare a Igor. I bianconeri – stando quanto si legge su Calciomercato.com – pensano a un’operazione simile a quella messa a segno con Vlahovic, con contatti nei mesi estivi e l’affondo a gennaio. La Juventus è in cerca di un difensore centrale mancino e avrebbe trovato l’identikit perfetto nel difensore della Fiorentina. Dopo aver sondato il terreno con l’entourage nel corso dell’ultima sessione Cherubini è pronto a fare un tentativo in inverno. La decisione di puntare su Igor, si legge, è stata confermata dopo il confronto in campionato, durante il quale il brasiliano si è ben disimpegnato.