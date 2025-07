Cm.com: “Kean in cima alla lista del Napoli, per lui restare alla Fiorentina è una delle opzioni più valide”

19 goal in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia: la stagione di Moise Kean, conclusa con 25 reti all’attivo, è stata la più prolifica dell’intera carriera dell’attaccante. La Fiorentina ripartirebbe volentieri dal suo centravanti, ma tra Kean e un’altra stagione in viola, sotto la guida di Stefano Pioli, c’è la ben nota clausola di rescissione. 52 milioni è la cifra necessaria per strappare il 25enne attaccante alla Viola, una clausola valida fino al 15 luglio, dunque per poco più di una settimana.

Qualcuno disposto a pagarla sicuramente c’è: il Manchester United e gli arabi dell’Al Qadsiah – che seguono anche Mateo Retegui in alternativa – stanno valutando con attenzione l’opzione, ma anche il Napoli starebbe riflettendo sulla possibilità di regalare a Conte un alter ego di Lukaku, sul quale puntare magari in maniera totale già a partire dalla stagione successiva. Sfumati Lucca e Nunez, l’ex attaccante di PSG e Juventus sembra essere in testa alla scala di priorità del club partenopeo. Il Napoli, come sappiamo, ha dalla sua la possibilità di pagare la clausola con quelli che saranno poi gli introiti derivanti dalla cessione di Victor Osimhen. Kean e il suo entourage intanto, aspettano: le opzioni non mancano e sicuramente rimanere alla Fiorentina è una delle più valide per il giocatore, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi dieci giorni. Lo scrive Cm.com