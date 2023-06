Cm.com: “Il Sassuolo apre alla cessione di Berardi, la Fiorentina c’è ma ancora nessuna offerta”

Questa potrebbe essere davvero l’estate dell’addio di Mimmo Berardi al Sassuolo. Un anno fa era arrivato il rinnovo del contratto fino al 2027 con adeguamento dell’ingaggio. Prolungamento a vita, sembrava. Negli ultimi mesi però l’attaccante ha fatto capire che a 28 anni si sente pronto per fare uno step successivo. Berardi non si impunterà mai con il Sassuolo per andare via: il classe ’94 è riconoscente al club che l’ha cresciuto e l’ha fatto esplodere, ma se dovesse esserci l’occasione per migliorare la carriera non gli dispiacerebbe.

In ogni sessione di mercato c’è qualche società che si informa su Berardi: sondaggi, idee, primi approcci ma il Sassuolo ha sempre respinto tutti i tentativi per il giocatore. Stavolta però il club neroverde sta iniziando ad aprire un piccolo spiraglio alla cessione: la porta non è più sbarrata, la richiesta si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma al momento di offerte concrete per Berardi non ne sono arrivate. Interessamenti, quelli sì: l’attaccante piace a Lazio e Roma che potrebbero far partire un derby di mercato (con lìi giallorossi ci sono anche altre situazioni in piedi – Frattesi, Volpato e Missori), ma occhio anche alla Fiorentina che sta cercando un giocatore in quel ruolo. Lo scrive Calciomercato.com.

