Cm.com conferma: "Trattativa in fase molto avanzata tra la Fiorentina ed il Monza per Colpani"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo ha rivelato su X come la trattativa tra Fiorentina e Monza che riporterebbe Andrea Colpani di nuovo alla corte di Palladino sia in fase mo...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2024 11:19

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