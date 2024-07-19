Cm.com conferma: "Trattativa in fase molto avanzata tra la Fiorentina ed il Monza per Colpani"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo ha rivelato su X come la trattativa tra Fiorentina e Monza che riporterebbe Andrea Colpani di nuovo alla corte di Palladino sia in fase mo...
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo ha rivelato su X come la trattativa tra Fiorentina e Monza che riporterebbe Andrea Colpani di nuovo alla corte di Palladino sia in fase molto avanzata. I due infatti si sono conosciuti la prima volta a Monza e ora Palladino vorrebbe di nuovo averlo con se anche nella sua avventura Fiorentina. Questo il Tweet:
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-ludinese-ha-rifiutato-la-prima-offerta-per-lovric-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-10-milioni/261224/