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Cm.com conferma: "Trattativa in fase molto avanzata tra la Fiorentina ed il Monza per Colpani"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo ha rivelato su X come la trattativa tra Fiorentina e Monza che riporterebbe Andrea Colpani di nuovo alla corte di Palladino sia in fase mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2024 11:19
Cm.com conferma: "Trattativa in fase molto avanzata tra la Fiorentina ed il Monza per Colpani" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo ha rivelato su X come la trattativa tra Fiorentina e Monza che riporterebbe Andrea Colpani di nuovo alla corte di Palladino sia in fase molto avanzata. I due infatti si sono conosciuti la prima volta a Monza e ora Palladino vorrebbe di nuovo averlo con se anche nella sua avventura Fiorentina. Questo il Tweet:

CORRIERE DELLO SPORT LOVRIC

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-ludinese-ha-rifiutato-la-prima-offerta-per-lovric-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-10-milioni/261224/

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