Claudio Ranieri: "Sono rimasto sorpreso da Castrovilli, ha una presenza in campo assoluta"

Queste le parole di Claudio Ranieri a Tuttosport su Gaetano Castrovilli: "Sono rimasto positivamente sorpreso dalle prestazioni di Castrovilli, mi ha entusiasmato. Ha una grandissima facilità di corsa...

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2019 12:45

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