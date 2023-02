“Classifica della Fiorentina non mi stupisce. Proprietà americane devono cambiare il sistema”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’agente di mercato Andrea D’Amico ha così parlato della classifica della Fiorentina: “Non mi stupisce, la Fiorentina sta facendo quello che può in linea con quelle che erano le mie aspettative. E’ una classifica che si può accorciare molto con i tre punti. Contro il Verona sarà una partita molto importante per la classifica, la distanza dei viola dalla zona retrocessione non lascia tranquilli. Dovrà giocare ogni partita come se fosse una finale e sono sicuro che Italiano riuscirà a trasmetterlo a tutto il gruppo”.

Poi ha proseguito il suo intervento parlando delle proprietà americane nel calcio italiano: “Le proprietà americane sono venute in Italia perché hanno trovato un sistema in crisi, comprano quasi a prezzo di saldi. Adesso ci sono dentro anche loro e si trovano essi stessi in difficoltà. O cambiano loro il sistema o vivranno le stesse difficoltà. Serve rimodellare il sistema oppure riequilibrare le grandezze economiche che ci sono del calcio. Sono convinto che le grande squadre ci riproveranno con la Superlega”.