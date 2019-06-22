Clamoroso, Pradè sta cercando di portare Balotelli alla Fiorentina. Il centravanti è svincolato, ultima idea viola
Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Mediaset e di diversi giornali sportivi Niccolò Ceccarini che attraverso un post su Twitter annuncia la volontà della Fiorentina di prendere Mario Ba...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 02:11
Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Mediaset e di diversi giornali sportivi Niccolò Ceccarini che attraverso un post su Twitter annuncia la volontà della Fiorentina di prendere Mario Balotelli (svincolato). Questo ciò che scrive il noto giornalista