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Clamoroso, Pradè sta cercando di portare Balotelli alla Fiorentina. Il centravanti è svincolato, ultima idea viola

Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Mediaset e di diversi giornali sportivi Niccolò Ceccarini che attraverso un post su Twitter annuncia la volontà della Fiorentina di prendere Mario Ba...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 02:11
Clamoroso, Pradè sta cercando di portare Balotelli alla Fiorentina. Il centravanti è svincolato, ultima idea viola -
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Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Mediaset e di diversi giornali sportivi Niccolò Ceccarini che attraverso un post su Twitter annuncia la volontà della Fiorentina di prendere Mario Balotelli (svincolato). Questo ciò che scrive il noto giornalista

Clamoroso, Pradè sta cercando di portare Balotelli alla Fiorentina. Il centravanti è svincolato, ultima idea viola

 

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