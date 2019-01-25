Clamoroso, per Zurkowski si inserisce il Cagliari, offerta superiore al club. Salta tutto? Le ultime

Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:"Lo avevano messo nel mirino Genoa e Juve, poi ha cominciato a trattarlo la Fiorentina. Adesso, per portare in Italia Szymon Zurkowski si è f...

A cura di Redazione Labaroviola 25 gennaio 2019 17:43

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