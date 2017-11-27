Clamoroso flop al Milan, la società rossonera esonera Vincenzo Montella. Squadra a Gattuso
"AC Milan comunica l’esonero di Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Pr...
"AC Milan comunica l’esonero di Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro".
Con questa stringata nota su Twitter, il Milan ha comunicato al tecnico rossonero l'addio all'incarico, dopo il pareggio interno a reti bianche contro il Torino. La squadra ora passa in mano a Gattuso: resta da capire se quella di Mirabelli sarà una scelta sino a fine stagione o a termine.