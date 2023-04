Ciurria: “La Fiorentina è a soli 4 punti da noi, il nostro sogno è quello di superarli in classifica”

Durante l’intervista concessa a Mediaset, l’esterno del Monza. Patrick Ciurria, ha così commentato la stagione del club brianzolo:

“Stiamo facendo un campionato di altissimo livello e lo dimostra l’ultima vittoria a San Siro contro l’Inter. Non ci dobbiamo accontentare e puntare al massimo. Settimana diversa dalle altre? Assolutamente. Ma dobbiamo stare attenti a non far entrare inconsciamente quell’appagamento perchè sarebbe un peccato. Però sorvoliamo questo entusiasmo e affronteremo la partita con la Fiorentina ancora più carichi. Obiettivo ognare non costa nulla”.

Poi ha proseguito parlando degli obiettivi personali: “E’ quello di migliorare ancora di più il mio score a livello di gol e assist ma è giusto mettere in primis la squadra e i risultati. Quanta voglia abbiamo di stupire ancora? Tantissima. Con mister Palladino abbiamo sempre espresso il nostro gioco. Possiamo dire che siamo una mina vagante di questo campionato, non vogliamo accontentarci e fare il massimo”.

